Büyüme beklentisi yukarı çekildi

AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu, Avro Bölgesi ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 4,3'e yükseltti.

AB Komisyonunun "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2021 İlkbahar" raporunda Avro Bölgesi ekonomisinin 2021'de yüzde 4,3, 2022 yılında da yüzde 4,4 büyüyeceği öngörüldü.

Raporda, Türkiye ekonomisinin geçen yıl salgına rağmen yüzde 1,8 oranında büyüme kaydettiği anımsatılarak, Türkiye'nin 2021'de yüzde 5,2, 2022'de de yüzde 4,2 büyüyeceği tahmin edildi.

Türkiye'ye ilişkin tahminlerin yer aldığı önceki raporda, Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 2,5 daralacağı, 2021'de yüzde 3,9 büyüyeceği öngörülmüştü.

İşsizlik oranının bu yıl AB'de yüzde 7,6 Avro Bölgesi'nde yüzde 8,4 olması bekleniyor.