Manisa Yunusemre'de icradan satılık villa

Mahkeme Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan 390 metrekare büyüklüğündeki villa için satış kararı verdi. Villanın Muradiye orta ölçekli sanayi sitesine yakın olduğu ve Manisa ili sekiz havuzun yer aldığı yere 10 km mesafede olduğu da belirtiildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Villanın satış tarihi olarak 18.06.2021 14:00belirlendi.