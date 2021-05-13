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Haberler Ekonomi Manisa Yunusemre'de icradan satılık villa

'de icradan satılık villa

'nın ilçesinde bulunan 390 metrekare büyüklüğündeki villa mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda villanın satış fiyatı da belirtildi.

Manisa Yunusemre'de icradan satılık villa

13.05.2021, 09:32 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021, 09:35

Mahkeme Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan 390 metrekare büyüklüğündeki villa için satış kararı verdi. Villanın Muradiye orta ölçekli sanayi sitesine yakın olduğu ve Manisa ili sekiz havuzun yer aldığı yere 10 km mesafede olduğu da belirtiildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Villanın satış tarihi olarak 18.06.2021 14:00belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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