Nisan’da 95 bin 863 konut satıldı

TÜRKIYE İstatistik Kurumu verilerine göre ülke genelinde konut satış sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 124,1 artarak 95 bin 863 oldu.

Nisanda satılan konut sayısı marta göre yüzde 13,82 azaldı. Nisanda ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artış göstererek 17 bin 514'e çıkarken, yabancılara 4 bin 77 konut satıldı.