Turizme 1.1 milyarlık katkı

AK Parti, pandemiden en çok zarar gören turizm sektörünün kendisini toparlayabilmesi için önemli bir adım atacak. Hazine arazileri üzerine kurulu turizm tesislerinin kira, kullanma hakkı gibi devlete olan borçları 30 Kasım 2022 tarihine kadar ertelenecek.

Böylece turizm sektörüne yaklaşık 1 milyar 125 milyon liralık bir kolaylık sağlanmış olacak. Ayrıca yapılacak başka bir düzenleme siyasi partilerin çay takımı çilesine de son verilecek.

AK Parti, 18 yaş altı çocukların Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) dahil edilmesi, ek istihdama kredi sağlanması gibi düzenlemelerin yer aldığı ekonomik reform paketi kapsamında hazırlanan torba yasa teklifine iki madde daha ekleyecek.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında teklife eklenecek düzenlemelerin getirdiği yenilikler şöyle:



BİR YILLIK ERTELEME

Kanunlar uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat paylarının ödemeleri 30 Kasım 2022 tarihine kadar bir kez daha ertelenecek. Bu durumda Ocak 2021 tarihi ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki dönemde Hazine taşınmazlarının izinsiz kullanımından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ödemeler başvuru şartı aranmaksızın yaklaşık bir yıl süre ile ertelenmiş oluyor. Daha önce Hazire arazileri üzerine kurulu turizm tesislerinin ecrimisil ödemeleri bir yıl süre ile ertelenmişti. Pandeminin devam etmesi ve turizm sektörünün kendini toparlayabilmesi için bu süre uzatılıyor.



ZAM VE FAİZ DE YOK



DÜZENLEME kapsamında Hazine arazileri üzerine yapılan otel, tatil köyü, günübirlik tesis ve golf tesisi gibi turistik işletmelerle marina ve kruvaziyer limanı gibi turizm tesisleri düzenlemeden yararlanmış olacak. Ertelenen ecrimisil bedellerine herhangi bir zam veya faiz uygulanmayacak.

Siyasi partiler aldığı çay ve kahve takımı gibi 100 liranın üstündeki tüm eşyaları demirbaş olarak kaydediyor ve AYM'ye bildiriyor. Siyasi Partiler Yasası'nda bu konuda partileri rahatlatacak bir düzenleme yapılacak. 100 lira sınırı bin 500 liraya çıkarılacak.

ZÜBEYDE YALÇIN