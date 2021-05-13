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Haberler Ekonomi Yenilenebilir enerji yarışmaları tamamlanacak

Yenilenebilir enerji yarışmaları tamamlanacak

Yenilenebilir enerji yarışmaları tamamlanacak

13.5.2021

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-3 (YEKA GES-3) yarışmalarını yılın son çeyreğinde yapacaklarını belirterek, "100 bin megavata yaklaştık. Bugün, kurulu gücümüzün yüzde 52,3'lük kısmı yenilenebilir enerji kaynaklı" dedi.
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