Zonguldak Kozlu'da icradan satılık daire

Mahkeme Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bulunan 3+1 oda sayısına sahip daire için satış kararı verdi. Dairenin çevreye hakim manzara yapısının çok iyi olup, deniz manzaralı olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 01.07.2021 11:00 belirlendi.

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