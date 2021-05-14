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Haberler Ekonomi 2 milyon haneye 2.2 milyar liralık destek

2 milyon haneye 2.2 milyar liralık destek

2 milyon haneye 2.2 milyar liralık destek

14.5.2021

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerindeki ihtiyaç sahibi haneye bin 100 lira tutarındaki nakdi destek ödemelerinin tamamlandığını açıkladı. Bakan Yanık bu kapsamda yaklaşık 2.2 milyar lira ödeme yapıldığını söyledi. Bakan Yanık yaptığı yazılı açıklamada, "Böylece Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadık, yardımlarımızı hızlı ve etkin bir şekilde hak sahiplerine ulaştırdık" ifadelerini kullandı. Yaşlı ve engelli aylıklarının da bu süreçte hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlatan Bakan Yanık, "Bu kapsamda ise 1,4 milyon vatandaşımıza 1 milyar liranın üzerinde ödeme yaptık" dedi. Yardım ödemelerinin ihtiyaç sahibi hanelerin banka hesaplarına ve PTT kartlarına yatırıldığını anımsatan Bakan Yanık, e-Devlet başvurularında banka hesabı bulunmayan veya PTT Kart kullanmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ise ödemelerin Vefa Destek Grupları aracılığıyla konutlarında ulaştırıldığını aktardı. Yanık, ödemelerin salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik ve herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın yapıldığını kaydetti.

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