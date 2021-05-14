Sahildeki belediyeler sezona iyi hazırlanmalı

Ege Bölgesi'ndeki turizm ilçelerinin belediyelerine çağrıda bulunan Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, "Belediyeler bayramdan sonra ilk iş gereken önlemleri almalı. Zaten geçen yıl turizmden umduğumuzu bulamadık.

Turizm potansiyeli yüksek ve turizm ekonomisinden geçimini sağlayan ilçelerin belediyeleri sezona hazırlıksız yakalanmamalı.

İlçelerin gelişmesi, buralarda yaşayan halkın refahı için bu adım atılmalı. İlçelere önemli katma değer sağlayan tesislerin beklentileri bu yönde. Ayrıca 5393 sayılı yasa da bunu emrediyor" dedi.



DAHA ETKİN OLMALILAR

Geçen yıl aynı dönemde pandemi şartlarına uygun turizm yapılması için harıl harıl hazırlıkların yapıldığını hatırlatan Tercan, "Turizm gelirleriyle geçinen ilçelerin belediyelerinin başka şansı veya ihmal etme lüksü yok. Özellikle Çeşme, Foça, Kuşadası, Bodrum, Marmaris gibi turizm gözdesi beldelerin yerel yönetimlerinin bu hazırlık sürecinde daha etkin olmaları gerekir" diye konuştu.

Başta sahil beldeleri olmak üzere yerel yönetimleri göreve davet eden Bülent Tercan, şunları söyledi:



DEVLETTEN BEKLEMEYİN

"Elbetteki hükümetin çizdiği sınırlar, belirlediği kurallar çerçevesinde turizm yapılacak ve devletten de destek beklenecek. Ama bu boş oturmak, sezonu verimli geçirmek adına hazırlık yapmamak anlamına gelmiyor. Denizi ile turistleri büyüleyen beldelerde, plajları mesafeli hale getirmek, şenzlonglar arası mesafe hazırlıkları yapmak, ilçe merkezlerinde hijyen alarmı vermek, zabıtalar vasıtası ile ilçelerin pandemi ile doğru orantılı turizm hazırlıklarını organize etmek gerekiyor. Tren kaçmadan. Maalesef bu yönde hazırlıklar yapıldığını görmüyoruz."



TURİZM TESİSLERİNİ ÖRNEK ALIN

OTELLERİN güvenli turizm sertifikasının gereğini yaptığını ve kurallara uyduğunu ifade eden Destination İzmir Başkanı Tercan, "Çeşme, Bodrum, Foça, Kuşadası gibi kıyı belediyeleri de aynı otellerinkine benzer GÜVENLİ TURİZM İLÇESİ SERTİFİKA KURALLARI'nı uygulamalıdır. Bu çalışmalar ilçe belediyelerinin halkına karşı sorumluluğudur. Çünkü bu beldelerdeki lokal hemşehrilerinin geçim kapısı turizmdir.

Ayrıca 5393 sayılı belediye yasasına göre; turizm belediyelerin kanunen asli görevi" dedi. Devletin aldığı tedbirlerine ilaveten, turizmden geçinen belediyelerin de ilave tedbirler almasını isteyen Tercan şunları söyledi: "Siz kentiniz, ilçeniz, beldeniz için seferberlik ilan edin, göreceksiniz ki halkınız da, bölgenizdeki turizm aktörleri ve tesis sahipleri de sizi izleyecek ve destek verecektir.

Bu işin siyasi bir yönü yok. Çoğu zaten 2-3 ay çalışan bu yerlerdeki halkın, insanların refahı için gerekli adımları birlikte atalım."