Terci: Liderlik hububat bakliyat yağlı tohumlarda

Türkiye'nin 2020'de gerçekleştirdiği 18.7 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatının 7.3 milyar dolarlık diliminin Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri üreticileri ve ihracatçıları tarafından gerçekleştirildiği bilgisini veren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, gıdaya talep artışının hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ihracatına olumlu yansıdığını belirterek, "Birliğimiz, 2020'de ihracatını yüzde 14 artırırken, ihracatımız 2021'in Ocak-Nisan döneminde yüzde 11 yükseldi.

2020 yılı sonunda 505 milyon dolar olan ihracatımızı 2021 yılı sonunda 550 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Tarım ürünleri ihracatımızın temel unsuru olan çiftçilerimize çok teşekkür ediyorum. Onlarla ihracat hedeflerimize ulaşacağız" diye konuştu.



DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ BİLGİ NOTU

* Dünyada genel olarak bitkisel üretim 19.5 milyar ton iken, Türkiye'nin bitkisel üretimi ise 239 milyon tondur (FAO, 2019). Türkiye genelinde toplam tarım alanımız ise 23.1364 ha'dır (TUİK, 2021).

* Ekonomik anlamda sadece tarımsal üretim bakımından ülkemizde GSYİH'nın yüzde 6'sını oluşturması ve işgücünün yüzde 19'unu istihdam etmesi sebebiyle tarım sektörü ülke ekonomisinin en önemli sektörlerinden birisidir.

Türkiye, toplam ihracatın yüzde 10'undan fazlasını oluşturan net bir tarım ürünleri ihracatçısıdır ve dünya pazarlarına erişimi sektör için çok önemli bir konudur.

* Küçük ölçekli ve geçimlik çiftliklerin baskın olması, çok küçük parçalı arazi yapısı vb. çeşitli yapısal darboğazlara rağmen, Türkiye fındık, kuru meyveler ve bazı taze meyve-sebzelerin önemli tarımsal ihracatçıları arasında yer alırken; başlıca ihracat noktaları arasında Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu, ABD ve Irak gibi ülkeler yer almaktadır (OECD, 2019).

* Tarımsal üretimin başlamasıyla yerleşik hayata geçilmiş ve çiftçilik insan yaşamının devamlılığı için gerekli bir meslek haline gelmiştir. Çiftçilik sadece insan yaşamının temel gıda ihtiyacını karşılamasıyla değil, hem üretimde hem de üretim sonrası ürünlerin sanayide işlenmesinde sağladığı iş istihdamı bakımından da ekonomiye pozitif katkı koymaktadır.

* Hızlı nüfus artışıyla gıda kaynaklarının azalması, tarımın önemini kuşkusuz daha da artırmaktadır. Sürdürülebilirlik ve Gıda Güvenliği ilkesi çerçevesinde, bireylerin dengeli ve yeterli beslenmelerinin yanında tarımın geliştirilmesi konusu da ön plana çıkmaktadır.

* Hem Türkiye'de hem de dünyada özellikle korona virüsün etkisi, tarımsal üretim ve gıdanın önemini bir kez daha öne çıkarmıştır.

Kendine yeterlilik, yerel üretim ve tüketim, çiftçiliğin ve tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi öncelik haline gelmiştir.

* Kendi başına üreten, refah ve huzurlu bir toplum için sabır, samimiyet ve emeği harmanlayan insanoğlunun en kadim mesleği olan çiftçiliğin ve çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutlarız.