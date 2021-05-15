Engellilerin ürünleri PttAVM’de satılıyor

PTTAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Engelsiz PttAVM. com Projesi" kapsamında engelli bireyler tarafından el emeğiyle üretilen yastıklar, seramik ürünler, dekoratif sabunlar, kapı süsleri ve anahtarlıkların işaret diliyle hazırlanan videolar aracılığıyla işitme engelli tüketiciler için PttAVM üzerinden satışa sunulduğunu söyledi. Çevikoğlu, "Engelsiz PttAVM.com Projesi'ni hayata geçirdik.

Dün olduğu gibi bugün de yarın da dostlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle Engelliler Haftası'nı da kutluyorum." diye konuştu.