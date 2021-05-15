İzmir’de dev tarım zirvesi 25 Mayıs’ta

İZMİR, dev bir tarım zirvesine hazırlanıyor.

Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği'nin düzenlediği zirve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZFAŞ'ın dijital platformu üzerinden 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Zirveyi başta Tarım ve Orman Bakanlığı ve İzmir Valiliği olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, Köy-Koop İzmir Birliği, İzmir Ticaret Borsası, İZFAŞ, Denizbank, İzmir Tarım Teknoloji Merkezi, İzmir Tarım Teknoloji Derneği, Tarım Kültür Grubu, Naras Makina A.Ş.'nin desteklediği belirtildi.



FIRSAT YARATACAK

Zirvede, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZTB Başkanı Işınsu Kestelli, İZTO Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer de konuşma yapacak, Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği Başkanı Sümer Tömek Bayındır, "Zirvenin, sektördeki teknolojik gelişmeleri izleme, deneyimleri paylaşma, yeni projeler ve yenilikler hakkında bilgi sahibi olma anlamında zengin bir atmosfer sunacağını, yeni bağlantılar ve ticari ilişkiler kurmak konusunda da fırsatlar yaratacağını beklemekteyiz" dedi.