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4 Hemşire alıyor

göre istihdam edilmek üzere yapılmaksızın "Lisans" 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak 4 Hemşire alıyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi 4 Hemşire alıyor

15.05.2021, 11:12

Karadeniz Teknik Üniversitesi göre istihdam edilmek üzere yapılmaksızın "Lisans" 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak 4 Hemşire alıyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Farabi Hastanesi Başhekimliği (Özel Bütçe), 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, belirtilen unvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın "Lisans" 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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