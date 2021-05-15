Konteyner olmadığı için ürünler bekliyor

DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüs salgını, ihracatta konteyner krizine neden oldu. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, konteyner bulamamaları nedeniyle ihracatlarının yüzde 10 düşük kaldığını belirterek, ihracata hazır yaklaşık 500 bin dolarlık ürünün de depolarda beklediğini açıkladı.

Kaya, "Ürün var, talep var ama yükleyecek konteyner yok" diye konuştu. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise "İhracat yapacak firmalar, konteyner bulamaz hale geldi ve siparişlerde ötelemeler, iptaller yapıldı. Türkiye'nin kendi konteyner filosuna destek vermesi gerekir" dedi.