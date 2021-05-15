Sıfır atıkta 2 milyar liralık tasarruf

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük yaptığı milyonlarca ton atığın ekonomiye kazandırıldığı sıfır atık projesi kapsamında kullanımı azalan plastik poşetlerden 2 milyar lirayı aşkın tasarruf sağlandı.



DEPOZİTO UYGULAMASI

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar ile plastik poşet kullanımı yüzde 75 azalırken, bu konuda bilinçlenen vatandaş da bez poşet kullanımına geçti. Çalışmanın uygulamaya alındığı son 2 yılda yaklaşık 300 bin ton plastik atığın oluşumu ile 2 bin ton da sera gazı salımı engellendi. Son iki yılda plastik poşet kullanımındaki azalma oranları ile Türkiye'de plastik poşet üretimi için gerekli plastik hammadde ithali de önlenirken, yaklaşık 2 milyar lira tasarruf edildi. Bununla birlikte yaklaşık 12 bin ton da sera gazı salımı engellendi. Sıfır atık projesinin yeni ayağı olan depozito uygulaması ise ocak 2022'de devreye alınacak. Böylece geri kazanımda şuan Türkiye'nin yüzde 15'lerde olan geri dönüşüm oranı da yüzde 35'ler seviyesine yükselecek.



BARIŞ ŞİMŞEK