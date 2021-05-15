Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri içerisinde ülkelere giriş için zorunlu olan PCR testinin, Türkiye ile Sırbistan vatandaşları için karşılıklı kaldırıldığını duyurdu.
Türkiye 🇹🇷 ve Sırbistan 🇷🇸 vatandaşları ülkelerinin yetkili otoritelerince tanzim edilen Kovid bağışıklık/aşı sertifikası ile PCR testi istenmeden iki ülke arasında seyahat edebileceklerdir.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) May 14, 2021
Uygulama bugünden başlamaktadır.
Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:
"Türkiye ve Sırbistan vatandaşları ülkelerinin yetkili otoritelerince tanzim edilen kovid bağışıklık/aşı sertifikası ile PCR testi istenmeden iki ülke arasında seyahat edebileceklerdir. Uygulama bugünden başlamaktadır."
Türkiye ile Sırbistan arasında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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