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Haberler Ekonomi Türkiye ile Sırbistan arasında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

ile arasında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

(THY) Genel Müdürü , koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri içerisinde ülkelere giriş için zorunlu olan PCR testinin, ile vatandaşları için karşılıklı kaldırıldığını açıkladı.

Türkiye ile Sırbistan arasında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
AA

15.05.2021, 16:03

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri içerisinde ülkelere giriş için zorunlu olan PCR testinin, Türkiye ile Sırbistan vatandaşları için karşılıklı kaldırıldığını duyurdu.

Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Türkiye ve Sırbistan vatandaşları ülkelerinin yetkili otoritelerince tanzim edilen kovid bağışıklık/aşı sertifikası ile PCR testi istenmeden iki ülke arasında seyahat edebileceklerdir. Uygulama bugünden başlamaktadır."

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