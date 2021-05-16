Esnaf sanatkarın sıkıntıları bitmeli

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkarların iş yerlerini 17 Mayıs'ta (bugün) yeni yasaklamalar olmadan açmasını beklediklerini ifade etti. Esnaf ve sanatkarın yeni bir kapanmaya tahammülü olmadığına işaret eden Palandöken şunları kaydetti: "Bunun için zaman kaybedilmeden, işletmelerin açılışları ile ilgili kafalardaki soru işaretleri giderilmeli ve çalışma şekil ve şartları belirlenmelidir. Tüm sektörlerde endişeli bekleyişe bir son verilmelidir. Belirsiz bekleyiş esnafımızı tedirgin etmektedir." Palandöken, "Esnafımızın daha fazla mağdur edilmesine müsaade edilmemeli. Aylardır kapalı olan ve iş yapamadığı için büyük mağduriyet yaşayan esnafımızın derin bir nefes alması sağlanmalıdır" ifadesini kullandı.

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