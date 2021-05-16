Etkinlikler sektörü de normalleşme bekliyor

Türkiye'de 15 aydır faaliyet alanları kapalı olan davet ve etkinlik sektörünün temsilcileri, 60 binlere ulaşan vaka sayılarında hiç bir bir paylarının olmadığını belirterek, kademeli normalleşme takviminde kendilerine de yer verilmesini istedi. Son dokuz ayda virüsün yayılmasına neden olan tüm alanlarda faaliyet başlatılırken düğün, davet ve diğer etkinliklerin ötelenmemesini bekleyen sektör temsilcileri on binlerce firma ve 1 milyondan fazla etkinlik çalışanının tam kapanma sonrası işlerine dönmeyi beklediğini bildirdi.

EKONOMİYE BÜYÜK KATKI

Tüm Etkinlik Sektörü Konfederasyonu (TESKON ) Genel Başkanı Erol Yıldırım, TÜİK verilerine göre 2019 yılında düğün, sünnet, doğum günü ve özel etkinliklerle ülke ekonomisine yılda ortalama 90 milyar TL katkı sağlandığına dikkat çekerek "HES kodu ve maske ile giriş yapılacak denetimli mekanlardaki düğünler ve diğer davetler filyasyonu mümkün organizasyonlardır. Katılan misafirler bellidir ve takibi mümkündür. Ayrıca etkinliklerde geçirilen toplam süre diğer riskli alanlarda geçirilen toplam riskli süre ile karşılaştırılamayacak kadar azdır. Hijyen ve mesafe kuralları doğrultusunda biz de diğer alanlarla birlikte faaliyete geçmeyi bekliyoruz" diye konuştu. Sektör temsilcileri, etkinliklerin başlaması ile yaşanan kayıpların da önüne geçileceğini belirtti. Davet ve etkinlik sektörü müjdeli haber beklerken, 2020 yılında yapılamayan düğünler eklendiğinde 2021 yılında 600 bin çiftin evlenmesi öngörülüyor. Kurumsal etkinlik sektörü ise 150 bin kişiye doğrudan, 600 bin kişiye ise dolaylı yoldan katkı sağlıyor. Yılda 70 binden fazla organizasyonun gerçekleştirildiği toplam 8 milyar dolara yakın aktif büyüklüğü olan kurumsal etkinlik sektörü, 50'den fazla sektörle içiçe durumda.

KONTROLLÜ FAALİYETLER

Kafe ve restoranlarda, turistik otellerde salgın riskinin denetimli etkinlik mekanlarında yaşanabilecek riskten daha büyük olduğunu savunan TESKON Genel Başkanı Yıldırım, "Bir insan, bir yılda ortalama iki - üç düğüne ya da kurumsal davete katılır ve davetlerde geçirdiği sürenin yıllık ortalaması, altı ile dokuz saat arasındadır. Etkinliklerde geçirilen yıllık toplam süre, toplu taşıma, AVM, pazar yeri, kafe, restoran ve diğer kalabalık alanlarda geçirilen haftalık toplam sürenin çok çok altındadır" diye konuştu.

AÇILAN İLK İŞ KOLU OLMALI

Anadolu Davet ve Etkinlik Sektörü Federasyonu Başkanı Murat Köksal, düğün salonları başta olmak üzere tüm etkinlik mekanları ve etkinlik firmalarının tam kapanma sonrası bu hafta başından itibaren işlerine dönmeyi beklediğini vurguladı. Köksal, "Tüm bilim kurulu üyelerimize ulaşıp hazırladığımız raporu kendilerine ilettik. Etkinlik sektörü, devletine ve toplum sağlığına gösterdiği saygı ile korona virüs ile mücadelede üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş ve pandemide toplam 13 ay çalışmamıştır. Ancak 60 bini aşan vaka sayılarına ulaşıldığında sadece etkinlik sektörünü kapalı tutarak salgının önlenemeyeceği de görülmüştür. Etkinlik sektörünün 15 aydır yaşadığı kayıplar dikkate alınarak ilk açılacak sektör olması ve olumlu ayrımcılık ile korunması gerekmektedir" dedi.

TOLGA TEKİN