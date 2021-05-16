İzmir Foça'da icradan satılık dubleks daire

Mahkeme İzmir'in Foça ilçesinde bulunan 2+1 oda sayısına sahip dubleks daire için satış kararı verdi. Dairenin zemin katta balkon, açık mutfaklı salon, WC-Tuvalet, birinci katta balkon, iki oda, hol, WC-Banyodan oluştuğu da ilan üzerinde belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 29.07.2021 10:30 belirlendi.