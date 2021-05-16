Kırıkkale'de icradan satılık dükkan

Mahkeme Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesinde bulunan 157 metrekare büyüklüğündeki dükkan için satış kararı verdi. Dükkanın duvar ve tavanları alçı-sıva ve boyalı olduğu ve taşınmazın dükkan amaçlı yapılmış olup boş durumda olduğu da ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dükkanın satış tarihi olarak 05.08.2021 10:40 belirlendi.