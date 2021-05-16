Köprübaşı çileğinin fiyatı memnun etti

MANİSA'NIN Köprübaşı ilçesinde hasadına başlanan çilekler, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında sofraları süslüyor. Köprübaşı'da 3 bin 500 dönümlük alanda yaklaşık 10 bin ton çilek üretiliyor. Çileğin fiyatının 7-8 lira olduğunu belirten üreticiler fiyattan memnun. İlçedeki üreticileri ziyaret ederek onlarla çilek toplayan Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, "Üreticilerimiz pandemi döneminde gıda arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için gayret gösterdi" dedi. Üretici Abdullah Fidan, bu sene verimin biraz düşük olduğunu ancak fiyattan memnun olduklarını dile getirdi.

■ CÜNEYT HASÇELİK