Marmaris’in turistik köyleri Avrupa şehirleriyle yarışıyor

MUĞLA'NIN Marmaris ve Datça ilçelerinin köylerinde ev fiyatları İstanbul'un Nişantaşı, Ankara'nın Kızılay semti ve Fransa'nın Cannes kentindeki fiyatlarla yarışır hale geldi. Salgın döneminde sahil kesimlerindeki ev fiyatları artarken Marmaris'in köylerindeki evlerin fiyatları, Ankara, İstanbul, Fransa ve İspanya'yı aratmıyor.

6 MİLYON LİRAYA EV

Ankara Kızılay'da 3+1 sıfır daireler 650 bin ile 1 milyon lira, İstanbul Nişantası'nda 2+1 daireler 700 bin ile 1 milyon lira, İspanya'nın dünyaca ünlü Barselona şehrinde müstakil villalar 1.5 milyon ile 8 milyon lira, Fransa'nın Cannes şehrinde 1.5 milyon ile 15 milyon lira arasında fiyatlarla satılıyor. Marmaris'in köylerinde 400 metre bahçesi bulunan 3+1 müstakil evlerin fiyatı 1 milyon 750 bin lira ile 6 milyon lira arasında değişiyor.

Marmaris Emlakçılar Derneği ve İstanbul Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Zülfikar Soyvural, "Özellikle Marmaris'in sahil kesimindeki köylerde müstakil, bahçeli villalara talep arttı. Müstakil villanın kısıtlı olması ve talebin fazla olmasıyla fiyatlar da yükselişe geçti" dedi.

Pandemide müstakil bahçeli villa hayali olan ailelerin harekete geçmesinin de fiyatları artırdığını söyleyen Soyvural, "Önü deniz arkası ormanlık alan olan müstakil bahçeli villalara ilgi yoğun. İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Diyarbakır gibi metropollerden vatandaşlar arıyor. En fazla talep Marmaris'te Selimiye, Orhaniye, Bozburun, Söğüt ve Hisarönü'ne oldu. Marmaris ve Datça'nın köylerinde 2 bin - 2 bin 500 civarında site içinde veya müstakil villa var. Arazinin kısıtlı olmasından dolayı yeni ev veya villanın yapılamaması da fiyatları yukarı çekiyor" ifadelerini kullandı.

■ ADEM ÜLKER