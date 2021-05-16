‘Süt üzerinden kirli siyaset yapanlara en güzel cevabı verdik’

Birlik Başkanı Kocaağa, "Bayramda 'sütü almayacağız, fiyatını düşüreceğiz' sözleriyle üreticilere baskı yaptılar. Bayram öncesi Ovakent'te kooperatiflere yönelik yapılan toplantıda, KÖY KOP Başkanı Neptün Soyer de vardı. Biz de bakanımızla görüştük. Bayramda bir kilo süt kalmayacağını, alım yapanları destekleyeceğimizi o toplantıda bütün kooperatif başkanlarına ve üreticilerimize medyanın önünde açıkladık. Süt alımında zorlanan kooperatiflerin sütlerini de imkânlar doğrultusunda alabileceğimizi söyledik. Arife günü bütün üreticilerimize mesaj attık" dedi.

ART NİYETLİ SİYASETÇİLER

Birlik Başkanı Kocaağa "Bazı art niyetli siyasetçiler süt üzerinden kirli siyaset yaparak üreticinin mağdur edildiği yönünde yanlış bilgi kirliliği oluşturdular" dedi. Bayram öncesinde sütün alınmayacağı ve üreticinin bayram süresince mağdur edileceği şeklindeki yanlış ve asılsız bilgiler üzerine konuya açıklık getirdiklerini vurgulayan Birlik Başkanı Kocaağa, "Bayram öncesinde Tarım ve Orman Bakanımız Pakdemirli ile birebir görüştük. Bayram süresince değerli süt üreticilerimizin bir gram bile sütünün kalmayacağını ve hepsinin alınacağını belirttik. Ve bu sözümüzde durarak bölgemizdeki tüm süt üreticilerimizden sütleri alındı. Bu konuda birliğin tüm araç ve gereçlerini seferber ederek gece gündüz gözetmeksizin arayan süt üreticilerimizin bu konuda en ufak bir mağduriyet yaşamasına izin vermedik" diye konuştu.

ÜRETİCİMİZİN DAHA ÇOK KAZANMASINI İSTİYORUZ

ÜRETİCİNİN sütünü 2 lira ya da 1,80 liradan değil kilosuna göre 2,82 liradan aldıklarını belirten Kocaağa şunları söyledi: "Bütün personelimiz bayramda izin kullanmadan dönüşümlü olarak var güçleriyle çalıştılar. Arife gününden bu yana kadar bizi arayan tüm süt üreticilerimizin sütlerini gidip aldık ve almaya da devam ediyoruz. Benim ve ekibimin telefonları açık. Her zaman gece gündüz arayabilirler. Birlik üreticisi olan olmayan bütün üreticilerimizin sütlerini alıyoruz. Attığımız mesajda da ne bir parti kaydı veya ona benzer bir şey yok. Halen konuyu eviriyorlar, çeviriyorlar. Biz millet için koşturuyoruz. Bazıları bu işe siyaseti sokmaya çalışıyorlar. Bizim siyasetle işimiz yok. Bizim desturumuz hizmet, görevimiz hizmet. Üreticimizin cebine bir kuruş daha fazla para koyma derdindeyiz. Firmalarından şikâyeti olan üreticilerimizin sütlerini almaya talibiz. Ama şunu da açık olarak ifade etmek istiyorum. Kimse süt üzerinden kirli siyaset yapmaya kalkmasın. Bizler zaten bu yanlış iddiaları gece ve gündüz süt toplayarak ortadan tamamen kaldırdık."

SEVAL KONURALP