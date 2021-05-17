Borsa İstanbul’da popüler ve başarılı diziler işlem görecek

BORSA İstanbul'da ilk defa halka arz edilecek şirketlere vergi teşvikinde geri sayım başladı. En az yüzde 20 oranında halka arz edilen şirketler için 2 puanlık kurumlar vergisi indirimi uygulanacak.

İndirim kurum paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlayacak ve 5 hesap dönemine ait kazançlara uygulanacak.

Ayrıca başarılı ve popüler dizilerle filmlerin borsada işlem görmesi hedefleniyor.

Sistemden kaçışı teşvik eden ve yurtdışında yerleşik finansal kuruluşlar lehine haksız rekabet yaratan mali yükümlülükler de yumuşatılacak.