Domates ve mamullerinde ihracat hedefi 650 milyon dolar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2020'de 4 milyar 414 milyon dolar olan yaş meyve sebze ve meyve sebze mamullerinin yıllık bazda rekor kıran sektörler arasında olduğunu hatırlattı.

Uçak, "2020'de tüm güçlüklere rağmen son derece başarılı bir grafik çizdik. Küresel meyve sebze piyasasında ciddi bir aktör olan ülkemiz yıllık 12.8 milyon ton domates üretimiyle dünyada 3'üncü sırada yer alıyor.

Türkiye domateste ürün çeşitliliğinde de güçlü bir konumda. İhracat rekorumuza geniş ürün gamıyla en büyük katkıyı sağlayan Türkiye geneli domates ve mamulleri ihracatımız 2020'de 608 milyon dolar, Ege ihracatımız ise yüzde 3 ilerlemeyle 187 milyon dolar tutarında gerçekleşti. Domates ve mamullerinde 2021 hedefimiz, katma değer zincirini büyüten atılımlarımızla artışımızı istikrarlı bir şekilde sürdürerek 650 milyon dolar ihracata imza atmak. 2021'in ilk dört ayında Türkiye geneli domates ve mamulleri ihracatında 253 milyon doları, Ege'den yapılan ihracatımızda 54 milyon doları ülkemize kazandırdık" dedi.



313 MİLYON DOLAR GETİRDİ

2020'de taze domates ihracatının yüzde 3 artışla 313 milyon dolara çıktığını açıklayan Hayrettin Uçak, yaş meyve ve sebze ihracatında açık ara birinciliğini koruyan Rusya'nın taze domates ihracatında 62 milyon dolarla ilk sırada olduğunu söyledi.

"Türk domatesinin ihracat menzili Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir coğrafyayı kapsıyor. 51 ülkeye ihracatını gerçekleştirdiğimiz domates ürün grubunun en büyük kalemi taze domateste ana pazarlarımızın hepsinde ihracat artışları yaşadık.

Romanya yüzde 38, Ukrayna yüzde 21, Bulgaristan yüzde 19, Suriye yüzde 140, Beyaz Rusya yüzde 60, Polonya yüzde 33, Almanya yüzde 37 ivme kaydettiğimiz geleneksel pazarlarımız. Yükselen pazarlar arasında ise Umman, Arnavutluk, Dubai, Birleşik Krallık var. Ocak-Nisan döneminde ise Türkiye geneli taze domates ihracatımız yüzde 7 artarak 170 milyon dolara ulaştı."



115 ÜLKEYE SALÇA İHRACATI

Uçak, "Domates ve mamulleri ihracatımızın 157 milyon dolar pay ile en büyük ikinci kalemi olan domates salçası ise 115 ülkeye ihraç edildi. 2020'de domates salçası 94 milyon dolarla en fazla Irak'a gönderildi.

İhracatımız ilk 5 ülke arasında yer alan Almanya'ya yüzde 92, Suudi Arabistan'a yüzde 26, ABD'ye yüzde 11 yükseldi. Marjinal artışların yaşandığı pazarlar arasında ise; yüzde 192 ile Hollanda, yüzde 295 ile Malezya, yüzde 189 ile Fransa, yüzde 74 ile İsrail, yüzde 225 ile Belçika var. Umman, İtalya, Avusturya pazarlarında da önemli artışlar sağladık" diye konuştu.



MERKEZ ÜSSÜ EGE BÖLGESİ

Kuru domates ihracatının yüzde 95'inin Ege'den gittiğini söyleyen Uçak, "2020'de kurutulmuş domates ihracatımız 53 milyon dolara ulaştı. Başta 15 milyon dolarla İtalya olmak üzere 59 ülkeye ihracatımız var.

İtalya'ya yüzde 17, Polonya'ya yüzde 36, Yunanistan'a yüzde 41 artış yaşadık. Yağda kurutulmuş domates ihracatı geçen sene 29 milyon dolara ulaştı. 90 ülkeye gönderdiğimiz yağda kurutulmuş domateste Almanya 5 milyon dolarla ilk sırada. Hollanda, Fransa, Danimarka, Kanada, Avustralya'ya yüzde 60'a varan artışlar yaşadık. Astronomik artışlardan biri de İtalya'ya oldu" dedi.