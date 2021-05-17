Kadınların alısveriste tercihi moda ürünleri

PANDEMİ döneminde internetten alışveriş yapan kadın tüketicilerin yüzde 80.4'ü, erkeklerin ise 58.7'si moda ürünlerini tercih etti. Rekabet Kurumu verilerine göre Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü Mart 2020'de başlayan salgın sürecinde e-ticaret kanallarının kullanımı artarken, kadın ve erkek tüketicilerin eğilimleri farklılık gösterdi. Tüketicilerin salgın sürecinde internetten alışveriş yaptıkları alışverişlerde moda ürünleri ilk sırada yer aldı. Bu kategoriyi 'elektronik', 'kozmetik' ve 'yemek siparişi' izledi.