Türk iş makineleriyle 133 ülkeye 5 milyar liralık sefer

TÜRK iş ve inşaat makineleri sektörü pandemiyi fırsata çevirerek 133 ülkeye 5 milyarlık sefer için kolları sıvadı. İş makinelerinde Çin, Hindistan gibi ülkeler sektörün parça, aksam ihtiyacını karşılamakta zorlanırken Avrupa ülkeleri yakın coğrafyada üretim tesisine sahip tedarikçileri tercih ediyor. Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği Başkanı Merih Özgen, "Gelişmiş ülkeler tedarik zincirindeki kırılmalar nedeniyle ülkelerine yakın coğrafyalarda yeniden konumlanıyor, Uzak Doğu bağımlılığından kurtulmak istiyor. Türkiye, dünya ve inşaat makinaları sektörünün üretim üssü olacak, AB içinde kurulan tedarik zincirinden daha fazla pay alacak" diye konuştu.