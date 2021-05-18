Bursa Uludağ Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi alıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, 27 öğretim üyesi alımı için ilan açtı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Üniversiteye bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitenin Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacak.

İlanda yeralan Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 16 gün içerisinde başvurulması gerekiyor.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.