Çevreyi korumak için geri dönüşümcü oldu

Katı atık ayrıştırmayı işin mutfağında öğrendiğini belirten İsmail Aydın (70) çevre kirliliğine dur demek için Türkiye'nin ilk geri dönüşümcülerinden oldu. Manisa'da geri dönüşüm sektörünün öncülerinden olan Aydın tam bir Karadenizli. Yeşil cennette büyüyen Aydın, çevre duyarlılığını doğduğu memleketten aldığını belirterek, katı atıkların doğaya zarar vermemesi için çaba harcadığını söyledi.

ÜLKEMİZDE GEÇ BAŞLADI

Dışarda biriken çöpleri gördüğünde 'neden bunların geri dönüşümü sağlanamıyor' diye düşünen İsmail Aydın, bankadan emekli olduktan sonra bir çöplüğe giderek araştırma yapmaya başladı. Çöplükte yani işi mutfağında öğrenen Aydın, bir dönem çöplükte hem çalıştı hem de gözlem yaptı. Ardından makine alıp geri dönüşüm işine girdi. Aydın, "Bir kibrit kutusunu bile geri dönüştürelim diye düşündüm hep. Bu iş kolu daha da büyümeli" ifadelerini kullandı.

Geri dönüşüm işinin Türkiye'de çok geç başladığını ifade eden Aydın, "Daha önceden çevre bilinci yoktu. Şu anda çöplerin yüzde 99'u geri dönüşüme girebiliyor. Yemek artıkları bile geri dönüştürülebiliyor, organik gübre elde edilebiliyor. Kemikler bile geri dönüştürülüp yem ve tutkal sanayisinde kullanılabiliyor. Geri dönüşümü sağlanamayan hiçbir madde yok. Ben bu bilincin yerleşmesini her zaman çok istedim. 1 ton atık kağıt topladığınız zaman 17 ağacı kurtarıyorsunuz. Geri dönüşüm çok kutsal bir iş. Dünyada ekonomiye ve çevreye en büyük katkıyı geri dönüşümcüler sağlar. Bu sektörün kıymetini bilmeliyiz" diye konuştu.

METALLER, PLASTİKLER

"Hiçbir şey çöp değildir" anlayışıyla hareket ettiklerini anlatan Aydın, her yıl on binlerce atığın geri dönüştürüldüğünü söyledi. Aydın, "Sanayi atıklarının geri dönüşümünü sağlıyoruz. Günde 300 ton metal ve yaklaşık 2 bin ton plastik madde işlenerek yeniden üretime kazandırılıyor. Geri dönüştürülenler hammadde olarak yeniden fabrikalara gönderiliyor" dedi.

1,5 MİLYAR DOLARLIK KATKI SAGLANIYOR

GERİ dönüşümle birlikte Türkiye ekonomisine de çok büyük bir katkı sağlandığına dikkat çeken Aydın, 2000 yılında 300 milyon dolar olan rakamın şu anda yıllık en az 1.5 milyar dolara çıktığını söyledi. Aydın, "Geri dönüşüm ile birlikte aynı zamanda ithalat da azalıyor. Geri dönüşüm faaliyetleri ile birlikte ithalatın önüne geçmiş oluyoruz. Bu bizim için çok kutsal bir faaliyet. Amacımız tüm atıkların ekonomimize geri kazandırılması" ifadelerini kullandı.

NERMİN UÇTU