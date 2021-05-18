Döviz kurları yükseliş sonrası geri çekildi

YURT içi piyasalarda dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü açıklanacak enflasyon raporuna çevrilirken dolar/TL kuru haftaya yükselişle başladıktan sonra düşüşe geçti.

Küresel piyasalarda dolar birçok gelişen ülke para birimi karşısında yeni haftaya düşüşle başlarken, Dolar/TL kuru 8,48 seviyesine kadar yükseldikten sonra hızlı bir düşüşle 8,31'e kadar geriledi.

EURO/TL kuruna bakıldığında ise 10,2756 ile gün içerisinde tüm zamanların en yüksek seviyesi kaydedildi.

DOLARIN gerilemesinde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta yapılacak para politikası toplantısında tahvil alımlarının azaltılması konusunda konuşmayacağına dair spekülasyonlar etkili oldu. Türkiye'nin gösterge tahvil faizi ise yüzde 18,06 seviyesinde seyretti. Öte yandan altın, ABD tahvil faizlerindeki düşüş ve perakende satışlarındaki duraksamayla 10 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Gram altın ise küresel altın fiyatları ve Dolar/TL 'deki yükseliş ile birlikte 500 TL'nin üzerini gördü. Ons altın, geçen hafta açıklanan ABD enflasyon verisi öncesinde 1.810 dolara kadar geriledikten sonra beklentilerden yüksek gelen enflasyon verisiyle 1.853 dolara kadar yükseldi.

YENİ haftaya 10 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyede başlayan ons altın, geçen haftayı yüzde 0,66 yükselişle kapattı.