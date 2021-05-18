Ege’den yapılan ihracatta sanayinin payı yükseliyor

İZMİR'İN nisan ayı çelik ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 162 artışla 79 milyon 833 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri dış satımı ise yüzde 86 artışla 180 milyon dolar oldu.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı "Ege'den teknoloji odaklı üretim, katma değerli ürün ihracatı katlanarak devam edecek. Bu konuda yatırım yapmanın tam zamanı" dedi.

Yılın 4 aylık döneminde 7 milyar 425 milyon dolarlık dış satım rakamına ulaşarak yüzde 31 artış yakalayan Ege Bölgesi'nin bu başarısında, sanayi sektörünün payı dikkati çekiyor.