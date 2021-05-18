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Haberler Ekonomi Gaziantep Üniversitesi 102 sözleşmeli personel alıyor

102 sözleşmeli personel alıyor

102 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu. Personel alımları için son başvuru tarihi 2 Haziran 2021

Gaziantep Üniversitesi 102 sözleşmeli personel alıyor

18.05.2021, 12:22

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü, 102 sözleşmeli personel alımı için ilan açtı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Üniversitenin Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2020 yılı KPSS (B) grubu puanına göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, belirtilen pozisyonlara karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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