“Milli reaktörle” nükleer teknoloji kulübüne girilecek

TÜRKİYE, "milli reaktörle" nükleer teknoloji kulübüne giriyor. Milli Nükleer Reaktör Projesi için ilk adım atıldı.

Nükleer enerjinin etkin kullanımını sağlayacak 4. Nesil ergimiş tuz reaktörü projesi için TÜBİTAK çalışma başlattı.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi olan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Bu reaktörler bizim gibi toryum zengini bir ülke için büyük avantajlar içeriyor. Beş yıl içinde çalışacak prototipi ortaya çıkaracağımızı tahmin ediyorum, 10 milyon dolarlık bir katkı ile prototipi yapabiliriz. Toplam 20-30 MW bir ünite zor yerlerde kurulan kalekol, askeri birlik, üstlerin enerji, ısınma ihtiyacını karşılayacaktır" dedi.

HAZAL ATEŞ/ANKARA