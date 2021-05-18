SGK ile Esnaf Birliği önemli işbirlikleri yaptı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal, 13. Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu'ya ziyarette bulundu. Ziyarette konuşan SGK İzmir İl Müdürü Gülcemal, hafta etkinlikleri ile toplumda sosyal güvenlik alanında farkındalık yaratmayı hedeflediklerini söyledi. Gülcemal, "Sosyal güvenlik bilincini insanlarımıza doğru anlatmak, her bireye sosyal güvenlik bilincini aşılamak, kayıt dışı istihdam ile daha etkin mücadele etmek için hafta boyunca etkinlikler ve bilgilendirmeler yapıyoruz. İzmir Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ve İzmir Esnaf Teşkilatı ile uzun süredir önemli işbirlikleri yapıyoruz" dedi.

ÇÖZÜMLER GETİRDİK

Sosyal Güvenlik Kurumu ile uyum içinde çalıştıklarını belirten İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ise, son yıllarda yapılan yeniliklerle özellikle emeklilik konusunda kurumda yaşanan bir çok problemin çözüme kavuşturulduğuna dikkat çekti. Kurum yöneticileri ile karşılıklı anlayış içinde çalıştıklarını kaydeden Mutlu, "Bu şekilde geçmişten bugüne esnaf kesiminin pek çok sorununa çözümler getirdik" diye konuştu.

YENI DESTEKLER GEREKLI

ESNAF kesiminin hala yaşadığı bazı sıkıntılar bulunduğunu kaydeden İESOB Başkanı Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak örnek gösterilecek işbirliklerimizle bunları da çözüme kavuşturacağımıza inanıyoruz. Esnaf sanatkarlar zor günler yaşıyor. İşyerini açamayan, çalışamayan, borcunu, kirasını ödeyemeyen esnaf sanatkarlar SGK primlerini ödemekte de zorlanıyor. Verilen desteklere teşekkür ediyoruz ancak bu destekler yaraları sarmaya yetmedi. Esnaf kesimine yeni destek açıklamalarının yapılmasını umuyoruz. Toplumsal dayanışmamızı yaşatarak, el birliği ile bu sıkıntılı süreci atlatmayı yeniden sağlıklı günlere kavuşabilmeyi diliyoruz."