Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabı üzerinden yatığı açıklamada 2 bin geçici işçi istihdam edileceğini açıkladı.
Bakan Pakdemirli, kurumda görevli geçici işçilerin çalışma sürelerinin de 4 ay daha uzatıldığını ifade etti.
Pakdemirli şu ifadeleri kullandı:
Sizlerle bugün iki güzel haber paylaşmak istiyorum.
#GeleceğeNefes olan ormanlarımız için; orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2.000 geçici işçi istihdam ediyoruz. Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklar.
Bakan Pakdemirli açıkladı: 2 bin geçici işçi alınacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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