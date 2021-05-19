Çocuklar için BES başlıyor

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 18 yaş altına bireysel emeklilik düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Artık aileler çocukları adına sistemde birikim yapabilecek. 2.4 milyon çocuğun sisteme girmesi ve kumbarasında 32 milyar lira birikim hedefleniyor. Birikimler 2023 sonuna dek sisteme aktarılabilecek.

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