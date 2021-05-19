  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Çocuklar için BES başlıyor

Çocuklar için başlıyor

Çocuklar için BES başlıyor

19.5.2021

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 18 yaş altına bireysel emeklilik düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Artık aileler çocukları adına sistemde birikim yapabilecek. 2.4 milyon çocuğun sisteme girmesi ve kumbarasında 32 milyar lira birikim hedefleniyor. Birikimler 2023 sonuna dek sisteme aktarılabilecek.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çocuklar için BES başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.