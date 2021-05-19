Dalyan, Ukraynalı turistlerin gözdesi

Ukraynalı tur acentelerinden oluşan bir grup bölgeyi tanımak ve ülkelerinde tanıtmak amacıyla Anadolujet ve Türk turizmcilerinin organizasyonuyla Muğla Dalyan'a geldi. Konuk turizmciler ilk gün Dalyan kanalı ve Köyceğiz gölünde tekne turu yaptı, İztuzu plajı, Sultaniye çamur banyoları gezisine katıldı. Tatil rotasını tanıtan Andrıı Umanets, "Dalyan'ın her yanı ayrı güzel. Ukrayna için yeni bir tatil merkezi olacağını düşünüyorum" dedi.

■ ÖMER KUNDAKÇI