  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Dalyan, Ukraynalı turistlerin gözdesi

, Ukraynalı turistlerin gözdesi

Dalyan, Ukraynalı turistlerin gözdesi

19.5.2021

Ukraynalı tur acentelerinden oluşan bir grup bölgeyi tanımak ve ülkelerinde tanıtmak amacıyla Anadolujet ve Türk turizmcilerinin organizasyonuyla Muğla Dalyan'a geldi. Konuk turizmciler ilk gün Dalyan kanalı ve Köyceğiz gölünde tekne turu yaptı, İztuzu plajı, Sultaniye çamur banyoları gezisine katıldı. Tatil rotasını tanıtan Andrıı Umanets, "Dalyan'ın her yanı ayrı güzel. Ukrayna için yeni bir tatil merkezi olacağını düşünüyorum" dedi.

■ ÖMER KUNDAKÇI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dalyan, Ukraynalı turistlerin gözdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.