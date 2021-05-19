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Haberler Ekonomi Gram altın 600 lirayı görecek

600 lirayı görecek

Gram altın 600 lirayı görecek

19.5.2021

ALTIN fiyatları iki haftadır üst üste yükselirken, piyasa uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir tahmin geldi. Haziran ayında yeni zirvelerin görülebileceğini belirten Memiş, "Bu yaz altında 600 lira seviyesi kimse için sürpriz olmamalı" dedi.

Gram altın fiyatları, ons tarafından esen rüzgârın etkisiyle 503 lira ile 2021 yılının zirvesine yükseldi. ABD'de beklentilerin üzerinde artan enflasyon sonrası öne çıkan ons altın fiyatları ise, özellikle Asya'da bazı bölgelerde yaşanan kovid-19 mutasyonları ve vaka sayılarının etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Yaz aylarını seven altının özellikle Fed'in vereceği mesajlarla yönünü tayin edeceği belirtiliyor. Gram altın fiyatları 2021 yılına 454 liradan giriş yaparken, 19 Şubat tarihinde 394 lirayı görerek dip yaptı. Gram altın yatırımcısı yüzde 27 kazanç sağladı.

■ FATİH ŞENDİL

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