BANKALARARASI Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile nisanda yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 117 milyar TL oldu. Toplam kart sayısı ise 267,6 milyona ulaştı
Nisan’da kartlarla ödemeler yüzde 72 arttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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