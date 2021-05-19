SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, elektrikli araçlar için şarj altyapısını inşa etmek üzere yol haritasının hazır olduğunu söyledi. Varank, "200 binden fazla kamuya açık şarj noktasına ihtiyaç duyulacak. Bu bakımdan, önümüzdeki yıllarda elektrikli araçlarla birlikte şarj altyapısı da çok hızlı bir şekilde büyüyecek" dedi.
Oto şarjı sektörü hızlı büyüyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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