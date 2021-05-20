Mahkeme Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde bulunan 5 katlı bina için satış kararı verdi. Binanın Dazkırı şehir merkezine, belediye hizmet binasına, Dazkırı - Denizli yoluna yakın mesafede olduğu ve ulaşım kolaylığı olan bir lokasyonda olduğu ilanda belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Binanın satış tarihi olarak 06.08.2021 14:30 belirlendi.
Afyonkarahisar'da icradan satılık bina haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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