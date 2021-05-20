Akaryakıt fiyatlarında güncelleme

AKARYAKITTA tavan fiyat uygulamasının sona ermesiyle benzin ve motorine 10 kuruş zam yansıtıldı. Akaryakıtta iki aydır tavan fiyat uygulaması geçerliydi. Uygulama sona erince benzin ve motorin fiyatlarına 10 kuruş zam geldi. Yeni fiyatlardan satış dün itibarıyla başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 'de benzin fiyatı ortalama 7 lira 20 kuruşa, motorin fiyatı ise ortalama 6 lira 65 kuruşa yükseldi.

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