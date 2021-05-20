  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Akaryakıt fiyatlarında güncelleme

Akaryakıt fiyatlarında güncelleme

Akaryakıt fiyatlarında güncelleme

20.5.2021

AKARYAKITTA tavan fiyat uygulamasının sona ermesiyle benzin ve motorine 10 kuruş zam yansıtıldı. Akaryakıtta iki aydır tavan fiyat uygulaması geçerliydi. Uygulama sona erince benzin ve motorin fiyatlarına 10 kuruş zam geldi. Yeni fiyatlardan satış dün itibarıyla başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 'de benzin fiyatı ortalama 7 lira 20 kuruşa, motorin fiyatı ise ortalama 6 lira 65 kuruşa yükseldi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akaryakıt fiyatlarında güncelleme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.