Ankara Çankaya'da icradan satılık dükkan

Mahkeme Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan 161 metrekare büyüklüğündeki dükkan için satış kararı verdi. Binanın cephelerinin sıva üzeri boyalı olduğu ve bölgede elektrik, su, yol, kanalizasyon, otobüs gibi her türlü belediye hizmetinin mevcut olduğu da ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dükkanın satış tarihi olarak 29.07.2021 14:35 belirlendi.