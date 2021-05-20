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Haberler Ekonomi Bal üreticisi yoğun talebe yetişemiyor

üreticisi yoğun talebe yetişemiyor

Bal üreticisi yoğun talebe yetişemiyor

20.5.2021

ARI sağımına başlayan üreticiler, pandemi dolayısıyla yoğun talebe yetişmeye çalıştıklarını söyledi. Gaziantep Tarım Hayvancılık, Arıcılık Dayanışma Platformu Başkanı Mehmet Uçar, vatandaşı sahte bala karşı uyardı. Uçar, "Piyasada 100 TL'nin altında satılan ballarda mutlaka sıkıntı vardır" dedi.
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