ARI sağımına başlayan üreticiler, pandemi dolayısıyla yoğun talebe yetişmeye çalıştıklarını söyledi. Gaziantep Tarım Hayvancılık, Arıcılık Dayanışma Platformu Başkanı Mehmet Uçar, vatandaşı sahte bala karşı uyardı. Uçar, "Piyasada 100 TL'nin altında satılan ballarda mutlaka sıkıntı vardır" dedi.
Bal üreticisi yoğun talebe yetişemiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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