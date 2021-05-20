Doğal taş ihracatı yüzde 41 arttı

ÜRK doğal taş sektörü en büyük ihraç pazarı Çin Halk Cumhuriyeti'nden vazgeçmiyor. Çin'de düzenlenen Xiamen Uluslararası Doğal Taş Fuarı'na bu yıl 7 Türk firması katıldı. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, "2020'nin ilk dört aylık döneminde Çin'e yaptığımız doğal taş ihracatı 139.5 milyon dolar iken, 2021'in aynı döneminde yüzde 41'lik artışla 196.5 milyon dolara yükselttik" dedi.

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