  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Doğal taş ihracatı yüzde 41 arttı

Doğal taş ihracatı yüzde 41 arttı

Doğal taş ihracatı yüzde 41 arttı

20.5.2021

ÜRK doğal taş sektörü en büyük ihraç pazarı Çin Halk Cumhuriyeti'nden vazgeçmiyor. Çin'de düzenlenen Xiamen Uluslararası Doğal Taş Fuarı'na bu yıl 7 Türk firması katıldı. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, "2020'nin ilk dört aylık döneminde Çin'e yaptığımız doğal taş ihracatı 139.5 milyon dolar iken, 2021'in aynı döneminde yüzde 41'lik artışla 196.5 milyon dolara yükselttik" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Doğal taş ihracatı yüzde 41 arttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.