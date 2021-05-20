Elinde çuvalla girdiği sektörde patron oldu

DENİZLİ'DE babası ile birlikte yıllarca sokaklarda hurda atık toplayan Çetin Alagöz, kurduğu geri dönüşüm tesisi ile, sektörde söz sahibi oldu. Yaşadıkları zorlu yılları Yeni Asır'a içtenlikle anlatan 45 yaşındaki 3 çocuk babası Çetin Alagöz, henüz 14 yaşındayken başladığı işini severek yaptığını söyledi. Bugün Denizli Hurdacılar Sitesi'ndeki tesisinde patron koltuğunda oturan Alagöz, "Dedem de Ağrı'da hurdacılık yapıyordu. Ailem 3 kuşaktır bu işten ekmek yiyor. Yanımda çalışan 17 yaşındaki oğlum Bayram'la beraber aile geleneğini sürdürüyoruz" dedi.

ÇEVREYE BÜYÜK KATKI

3 çalışanı ile birlikte aylık en az 10 bin lira ciro yaptığını kaydeden Alagöz, hurdacılık sektörünün pandemiden etkilenmediğini, aksine işlerin daha da arttığını söyledi. Evini ve arabasını hurdacılık sayesinde aldığını ve hayatlarını rahat bir şekilde idame ettirdiklerini söyleyen Alagöz, "Sektörün önü her daim açık. Hurda hem para kazandırıyor hem de çevre temizliğine ve geri dönüşüme katkı sağlıyor" diye konuştu.

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YENİ SİTEYE 360 BAŞVURU

DENİZLİ Hurdacılar Sitesi'nde 40 esnaf olarak faaliyet gösterdiklerini anlatan Çetin, "Sektör her geçen gün büyümekte. Yeni Hurdacılar Sitesi için 360 başvuru olduğunu öğrendik. Burasının haricinde de hurdacı esnaf arkadaşımız mevcut. Bu işyerleriyle birlikte işgören toplamımız 200'ün üzerinde. Bu rakama toplayıcıları da eklersek 2 bini bulur" dedi.

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MADENLERİMİZ ÇÖPE GİTMİYOR

DENİZLİ'YE ve ülke ekonomisine çok şey kazandırdıklarını belirten Çetin Alagöz, "Madenlerimizin cevher olarak kalmasına katkımız oluyor. İstihdam sağlıyoruz. Vatandaşlara ikinci el eşya satışında da yardımcı oluyoruz. Yeni eşyanın 4'te 1'i fiyatına satışımız var. Bakır en değerli hurda ama çok bulunmaz. Plastik, teneke, demir hurdalar alıyoruz. Ev ve işyeri atıkları en önemli gelir kapımız. Haftada 1-2 TIR hurda işleyip İzmir'e gönderiyoruz. İyi olan hurdaları ayırıp perakende olarak gelen müşteriye satıyoruz" dedi. Geri dönüşüm ve çevre bilincinin Türkiye'de yeni yeni oluşmaya başladığını belirten Alagöz, günümüzde uygulanan politikalarla önemli mesafeler alındığını söyledi.

SEBAHATTİN ALP