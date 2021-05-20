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Haberler Ekonomi İç hat uçuşlarını en çok arttıran ülke Türkiye

İç hat uçuşlarını en çok arttıran ülke

İç hat uçuşlarını en çok arttıran ülke Türkiye

20.5.2021

AVRUPA Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre Türkiye, 18 Mayıs Salı günü Avrupa'da iç hat uçuşlarını en çok arttıran ülke oldu. 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca tarifeli iç hat uçuşlarda ciddi oranda düşüş yaşanmıştı. 17 Mayıs Pazartesi günü kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte uçuşlarda yeniden artış başladı.
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