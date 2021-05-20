Mahkeme İzmir'in Foça ilçesinde bulunan 2+1 dubleks daire için satış kararı verdi. Dairenin denize 2080 metre, karayoluna 1390 metre, pazaryerine 1960 metre, sağlık ocağına 2615 metre, ilköğretim okuluna 2415 metre mesafede, havuzu site içinde yer aldığı da ilanda belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 29.07.2021 10:30 belirlendi.
İzmir Foça'da icradan satılık dubleks daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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