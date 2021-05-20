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Haberler Ekonomi Kuzey Marmara Otoyolu’nda büyük açılış yarın

’nda büyük açılış yarın

Kuzey Marmara Otoyolu’nda büyük açılış yarın

20.5.2021

ASRIN projelerinden olan ve üzerinde 4 bin 5 metre ile İstanbul'un en uzun, dünyanın ise en geniş tünelini barındıran Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. kesimi 21 Mayıs Cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Böylece tamamı 400 kilometre uzunluğunda olan devasa proje tamamlanmış olacak. Projenin 7. kesiminde yer alan Hasdal-Habibler arasındaki çift tüp kesintisiz olarak 4 bin 5 metre uzunluğundaki Cebeci tüneli;
İstanbul'un en uzun, dünyanın ise en geniş tüneli olma özelliğini taşıyor. Bu güzergah Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden gelen yoğun trafiğin Mahmutbey kesimine kadar olan kesimde büyük kolaylık ve alternatif ulaşım imkanı sağlayacak.

BARIŞ ŞİMŞEK

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