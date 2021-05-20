Manisa'da icradan satılık villa

Mahkeme Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan 390 metrekare büyüklüğündeki villa için satış kararı verdi. Villanın bakımlı vaziyette olduğu ve özel iki araçlık otoparkın mevcut olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Villanın satış tarihi olarak 18.06.2021 14:00 belirlendi.