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Haberler Ekonomi Ormancılık faaliyetleri için 2 bin işçi alınacak

Ormancılık faaliyetleri için 2 bin işçi alınacak

Ormancılık faaliyetleri için 2 bin işçi alınacak

20.5.2021

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalışmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam edileceğini duyurdu. Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki güzel haber paylaşmak istediğini belirterek, "Geleceğe nefes olan ormanlarımız için; orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Pakdemirli, ikinci güzel haberi ise, "Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup, işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklar" ifadeleri ile paylaştı.

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